Burdur Belediye Başkanı'na Sürpriz Doğum Günü Kutlaması

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(BURDUR)- Burdur Belediyesi personeli, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'e sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, belediye birim müdürleri ile belediye personelinin sürpriz doğum günü kutlaması ile karşılandı.

Başkan Ercengiz yaptığı konuşmada "İyi günde kötü günde beraber olduk. Şuan çok duyguluyum. Hani evden nasıl çıktı isem evime de öyle geldim sanki. Hepinizi seviyorum, hepinize çok teşekkür ediyorum. İnşallah sağlıklı nice güzel yıllara" dedi.