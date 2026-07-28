Burdur\'da içme suyu terfi istasyonunun elektrik aboneliği sorunu çözüldü

(BURDUR) - Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in bölgede hizmet veren elektrik şirketi yöneticileri ile yaptığı görüşmede, kurumlar arası iş birliği ve devam eden yatırımlar ele alındı. İçme suyu terfi istasyonunun elektrik aboneliği sorununun çözüldüğü belirtildi.

Başkan Ercengiz, Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü İlkay Baydar, Yatırım Direktörü Serkan Kükrek ve Burdur Bölge Müdürü Özgür Bulut'u ağırladı. Görüşmede, kurumlar arası iş birliği, devam eden yatırımlar ve yürütülen projeler değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca, Burdur'un içme suyu terfi istasyonunun elektrik aboneliğine ilişkin süreç de ele alındı. Sürecin olumlu şekilde sonuçlandırıldığı ve içme suyu terfi istasyonunun elektrik aboneliğiyle ilgili herhangi bir sorun bulunmadığı belirtildi.

Belediye, kentte kesintisiz ve güvenli içme suyu hizmetinin sürdürüldüğünü bildirdi.