Burdur Belediye Başkanı Ercengiz'den Genç Girişimcilere Ziyaret - Son Dakika
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Burdur Belediye Başkanı Ercengiz'den Genç Girişimcilere Ziyaret

09.07.2026 14:57  Güncelleme: 15:23
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Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Marmopol Marble firmasını ziyaret ederek genç girişimciler Hakan Çiçek ve Emre Aksöz ile bir araya geldi, üretim ve ihracatı destekleyeceklerini belirtti.

(BURDUR)- Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Burdur 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir firmayı ziyaret ederek genç girişimciler Hakan Çiçek ve Emre Aksöz ile bir araya geldi.

Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Burdur 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Marmopol Marble firmasını ziyaret etti. Fabrikada incelemelerde bulunan Ercengiz, üretim süreçleri ve yürütülen çalışmalar hakkında genç girişimci Hakan Çiçek ve Emre Aksöz'den bilgi aldı.

Belediye olarak üretim ve yatırımı desteklemeyi sürdüreceklerini ifade eden Ercengiz, "Burada yürütülen üretimi ve kullanılan yeni teknolojiyi yerinde görmekten büyük mutluluk duydum. Katma değeri yüksek üretim yapılması ve üretilen ürünlerin ihracata yönelik olması Burdur adına son derece kıymetli. Üreten, istihdam sağlayan ve kentimizin ekonomisine katkı sunan genç girişimcilerimizi yürekten kutluyorum. İki genç iş insanımızın böylesine önemli bir yatırımı hayata geçirmiş olmasından ayrıca mutluyum. Kendileri bizim evlatlarımız. Burdur'un geleceğine güvenle bakan, üreten ve yatırım yapan gençlerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Burdur Belediye Başkanı Ercengiz'den Genç Girişimcilere Ziyaret - Son Dakika

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