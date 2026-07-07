Burdur Belediye Başkanı Ercengiz'den Salı Pazarı'na Ziyaret

(BURDUR)- Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Salı Pazarı'nı ziyaret ederek esnaf ve vatandaşların taleplerini dinledi.

Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Salı Pazarı'nda esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Pazar tezgahlarını gezen Ercengiz, esnafa "hayırlı işler" dilerken, alışveriş yapan vatandaşların da talep ve önerilerini dinledi.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Ercengiz, "Burdur'umuzun en görülmesi gereken yerlerinden biri Salı Pazarı'dır. Meyvenin, sebzenin en tazesini; esnafın ve üreticinin en eli açığını bulacağınız, Burdur'un en taze haberlerini alıp eşi dostu görerek sohbet edebileceğiniz yerdir. Bugün meclis üyesi arkadaşlarımız, esnaf odası başkanlarımız ve görevli personelimizle birlikte pazarımızı gezdik. Bizleri güler yüzle karşılayan, ikramlarıyla gönlünü açan ve güzel dileklerini paylaşan tüm hemşerilerimize yürekten teşekkür ediyoruz" diye konuştu.