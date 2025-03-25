Burdur Belediyesi, Avrupa Birliği Finansmanıyla Elektronik Atık Yönetimi Projesini Hayata Geçiriyor - Son Dakika
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Burdur Belediyesi, Avrupa Birliği Finansmanıyla Elektronik Atık Yönetimi Projesini Hayata Geçiriyor

Burdur Belediyesi, WEEE VALUE projesi ile Avrupa Birliği'nin desteklediği 60 projeden biri olarak, elektronik atıkların sürdürülebilir yönetimini hedefliyor. Bu proje, Türkiye'nin çevresel sürdürülebilirlik alanındaki önemli katkılarından biri olacak.

25.03.2025 12:16  Güncelleme: 13:42
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(BURDUR)- Burdur Belediyesi'nin WEEE VALUE projesi onaylanarak, Avrupa Birliği finansmanı ile hayata geçirilecek projelerden biri oldu.

Burdur Belediyesi, çevre ve sürdürülebilirlik alanında önemli bir başarıya imza attı. Türkiye'nin ilk kez 2021-2027 döneminde katıldığı Interreg NEXT Akdeniz Havzası Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında sunulan projeler arasından seçilen WEEE VALUE projesi, Avrupa Birliği finansmanı ile hayata geçirilecek 60 projeden biri oldu. Bu başarı, Türkiye'nin çevresel sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarına önemli bir katkı sunarken, Burdur Belediyesi'nin de uluslararası arenada etkin rol almasını sağlayacak.

Interreg NEXTMED Programı nedir?

Interreg NEXTMED Programı, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Akdeniz havzasındaki ülkelerin sürdürülebilir kalkınmasını hedefleyen bir işbirliği programıdır. Türkiye'nin de dahil olduğu program kapsamında, çevresel, ekonomik ve sosyal alanlarda ortak projeler geliştirilerek Akdeniz'in geleceğine yön verecek somut çözümler üretilmesi amaçlanmaktadır.

WEEE VALUE Projesi'nin amacı

Elektronik atıkların sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesini hedefleyen WEEE VALUE projesi, döngüsel ekonomi yaklaşımı ile e-atıkların geri dönüşümünü ve yeniden kullanımını teşvik eden yenilikçi modeller geliştirmeyi amaçlamaktadır. Proje kapsamında, e-atık sektörünün analiz edilmesi, yenilikçi iş modellerinin geliştirilmesi ve sosyal girişimlerin sektöre entegre edilmesi gibi önemli çalışmalar yürütülecek.

Burdur Belediyesi, projenin pilot bölgesi olarak şu görevleri üstlenecek:

Yerel ve bölgesel e-atık sektörünü harekete geçirmek, mevzuat ve mevcut pazar analizleri yapmak.

Şirketler, STK'lar ve diğer paydaşlarla görüşme ve anketler gerçekleştirerek e-atık yönetimi konusunda kapsamlı bir durum analizi hazırlamak.

Ortaklarla birlikte yenilikçi metodolojiler geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak.

Bölgesel Pilot Uygulama için Yerel Eylem Planı oluşturmak ve hayata geçirmek.

WEEE SOCIAL Pilot Uygulaması kapsamında, e-atık geri dönüşümünde sosyal girişimlerin ve yenilikçi iş modellerinin teşvik edilmesini sağlamak.

Proje süresince karbon ayak izini izlemek, ortak toplantılara ev sahipliği yapmak ve yaygınlaştırma faaliyetlerine katkıda bulunmak.

Türkiye'den 31 proje Akdeniz'in geleceğine yön verecek

Interreg NEXT Akdeniz Havzası Programı'nın ilk çağrısı kapsamında dünya genelinde 631 proje teklifi sunulurken, bunlardan 112'si ikinci aşamaya kaldı ve nihayetinde 60 proje hibe almaya hak kazandı. Avrupa Birliği'nin 119 milyon avroluk eş finansmanı ile desteklenen projeler, toplamda 134 milyon avroluk bir yatırım ile Akdeniz havzasında dönüştürücü çözümler sunmayı hedefliyor. Türkiye'den 34 kurumun yer aldığı 31 proje, 12,6 milyon avroluk bütçeyle Akdeniz'in sürdürülebilir geleceğine katkı sağlayacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Burdur Belediyesi, Avrupa Birliği Finansmanıyla Elektronik Atık Yönetimi Projesini Hayata Geçiriyor - Son Dakika

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