Burdur Belediyesi okul servislerini denetledi, eksikliği görülen şoförleri uyardı

(BURDUR)- Burdur Belediyesi, öğrencilerin güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla kent genelinde okul servis araçlarını denetledi. Kontrollerde araçların ruhsat ve izin belgeleri, teknik donanımları, yolcu kapasiteleri ve temizlik koşulları incelendi.

Burdur Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin okullarına güvenli bir şekilde ulaşmalarını sağlamak amacıyla okul servislerini denetledi. Servislerde çalışma ruhsatı ve güzergah izin belgesinin olup olmadığını denetleyen ekipler; ruhsat, ehliyet kontrolü yaptı; rehber personel bulundurulup bulundurulmadığını, araçların yolcu kapasitesini, araç içinin temizliğini, okul taşıtı ibaresi ve araç arkasında kırmızı ışıklı "Dur" lambasının bulunup bulunmadığını kontrol etti. İncelemelerde ayrıca Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin öngördüğü periyodik muayenelerin yapılıp yapılmadığına da bakıldı. Yapılan denetimlerde eksikliği tespit edilen servis şoförleri uyarıldı.