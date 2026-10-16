Burdur Çallıca\'da konteyner ev yangınında 85 yaşındaki Durdu Şimşek hayatını kaybetti

Burdur Çallıca'da konteyner ev yangınında 85 yaşındaki Durdu Şimşek hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Burdur merkeze bağlı Çallıca köyündeki bir çiftlikte, 85 yaşındaki Durdu Şimşek'in yaşadığı konteyner evde saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. İtfaiyenin söndürdüğü yangında Şimşek'in cansız bedeni bulundu; cenazesi morga konulurken jandarma olaya ilişkin inceleme başlattı.
BURDUR'da konteyner evde yaşayan Durdu Şimşek (85) çıkan yangında hayatını kaybetti.
Merkeze bağlı Çallıca köyünde bir çiftlikte Durdu Şimşek'in yaşadığı konteyner evde saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyüp konteyneri kaplayan alevleri gören çevredekiler durumu sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Konteyner eve giren ekipler yaptıkları incelemede, Şimşek'in cansız bedeniyle karşılaştı. Durdu Şimşek'in cenazesi morga konulurken, jandarma olaya ilişkin inceleme başlattı.
Kaynak: DHA
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