Burdur'da 1-30 Ekim'deki kaçakçılık operasyonlarında 4 şüpheliden 2'si tutuklandı

Burdur'da kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele operasyonları kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Burdur, Bucak ve Yeşilova Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) kapsamında, 1-30 Ekim tarihleri arasında operasyonlar gerçekleştirildi.

Kaçakçılık ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından 4 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda, 3 ruhsatsız tabanca, 5 tabanca şarjörü, 30 tabanca fişeği, av tüfeği, 16 av tüfeği fişeği, kılıç, 2 kama, 2 bıçak, 15 litre kaçak içki ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 2'si serbest bırakıldı.