Burdur\'da 1,5 Yaşındaki Suriyeli Bebek Ölümün Kaynağı Araştırılıyor

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BURDUR'da Suriyeli 1,5 yaşındaki Fatma Nur El Halaf yatağında ölü bulundu.

Recep Mahallesi Bekar Sokak'ta oturan Suriyeli anne 1,5 yaşındaki kızı Fatma Nur El Halaf'ı sabah yatağında hareketsiz halde görünce inşaat ustası olarak çalışan eşi Ahmet El Halaf'ı aradı ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne de haber verdi. Eve gelen sağlık ekipleri Fatma Nur El Halaf'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kalp hastası olduğu belirtilen bebeğin cenazesi morga götürüldü.

Haber-Kamera Mesut MADAN BURDUR,