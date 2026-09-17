Burdur\'da 93 yaşındaki Ahmet Zülem, tarım aletlerinin minyatürünü el emeğiyle yapıyor

Burdur merkeze bağlı Aziziye köyünde yaşayan 93 yaşındaki Ahmet Zülem, evinin yanındaki ahıra kurduğu atölyede çiftçilik yaparken kullandığı tarım aletlerinin ve eski eşyaların ahşaptan minyatürlerini yapıyor.

Küçüklüğünden bu yana köyde ikamet eden, 4 çocuk ve 12 torun sahibi Zülem, kara saban, sap arabası, kızak, boyunduruk, zevle (kağnı veya pulluk gibi tarım aletlerinde koşum hayvanlarını boyunduruğa bağlamaya yarayan eğri ahşap çubuk), düven, orak, tırpan, körük, tırmık gibi aletleri kullanarak tarım ve hayvancılıkla geçimini sürdürdü.

Emekli olduktan sonra zamanını değerlendirmek ve torunlarını sevindirmek isteyen Zülem, evinin yanındaki ahıra atölye kurdu.

Zülem, kullanılmayan ahşap malzemelerden çok sevdiği ve yerini makinelere bırakan tarım aletlerinin minyatürünü yaparak vaktini değerlendiriyor.

Ahmet Zülem, AA muhabirine, geçmişte tarım ve hayvancılıkla uğraştığını, emekli olduktan sonra da zamanını değerlendirmek için 15 yıl önce tarım aletlerinin ve eşyaların minyatürünü yapmaya karar verdiğini söyledi.

"Babamdan öğrendim, heves ettim"

Eski tarım aletlerinin unutulmamasını istediğini belirten Zülem, "Gençlik yıllarımda babamla birlikte kara sabanla çok çift sürdüm, sap arabası, boyunduruk, tırmık gibi aletleri kullandım. Babam da bu minyatür tarım aletlerini yapardı. Ben de babamdan öğrendim, heves ettim. Yaşım ilerleyince vaktinde çalıştığım aletleri canlandırmak istedim. Bugüne kadar birçok tarım aletinin minyatürünü yaptım, evimin bir köşesinde onları sergiliyorum. Bu işten zevk duyuyorum." dedi.

Zülem, "Benim elektrikli bir aletim yok. Keser, bıçkı, törpü, bıçak gibi aletleri kullanarak tamamen el emeğiyle bu aletleri yapıyorum. İşe yaramayan odunları değerlendiriyorum. Bu işler beni dinç tutuyor." diye konuştu.

Tasarımlarında çivi kullanmadığını vurgulayan Zülem, her işin emek gerektirdiğini ve emeğe değer verilmesi gerektiğini kaydetti.