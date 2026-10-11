Burdur'da Amatör Spor Haftası finalinde 76 ve 86 yaşındaki iki kişi ödüllendirildi

BURDUR'da, 6-11 Ekim tarihleri arasında kutlanan Amatör Spor Haftası etkinlikleri ödül töreniyle sona erdi. Törende başarılı sporcular ve antrenörlerin yanı sıra amatör spora katkı sunan isimler de ödüllendirildi.

Amatör Spor Haftası etkinliklerinin finalinde Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Törene Gençlik ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya, AK Parti İl Başkanı Mustafa Özboyacı, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mehmet Şimşek, sporcular ve antrenörler katıldı.

Törende, 2025- 2028 yılları arasında çeşitli branşlarda ulusal ve uluslararası turnuvalarda dereceye giren sporcular ve başarılı antrenörlere ödülleri verildi.

AMATÖR SPORA DEĞER KATANLARA ÖDÜL

Törende, Burdurspor'da 16 yıl amigoluk yapan 76 yaşındaki Ali Kurt ile amatör maçları yakından takip eden 86 yaşındaki Ahmet Ali Şenol'a da 'Amatör Spora Değer Katanlar' ödülü verildi.

Burdurspor'a yıllarca destek verdiğini belirten Ali Kurt, "1972 yılından itibaren Burdurspor'un Amatör Lig'den 3'üncü Lig'e, ardından 2'nci Lig'e uzanan yolculuğunda destek olabildiysem bana ne mutlu. 16 yıl boyunca deplasmanlar dahil takımımızı destekledim. Böyle bir ödül beklemiyordum ama çok mutlu oldum. Düşünenlerden Allah razı olsun" dedi.