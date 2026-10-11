Burdur'da Amatör Spor Haftası finalinde 76 ve 86 yaşındaki iki kişi ödüllendirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Burdur'da Amatör Spor Haftası finalinde 76 ve 86 yaşındaki iki kişi ödüllendirildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'da 6-11 Ekim'de kutlanan Amatör Spor Haftası, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen ödül töreniyle sona erdi. Törende dereceye giren sporcular ve antrenörlerin yanı sıra amatör spora katkı sunan 76 ve 86 yaşındaki iki kişiye ödül verildi.

BURDUR'da, 6-11 Ekim tarihleri arasında kutlanan Amatör Spor Haftası etkinlikleri ödül töreniyle sona erdi. Törende başarılı sporcular ve antrenörlerin yanı sıra amatör spora katkı sunan isimler de ödüllendirildi.

Amatör Spor Haftası etkinliklerinin finalinde Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Törene Gençlik ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya, AK Parti İl Başkanı Mustafa Özboyacı, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mehmet Şimşek, sporcular ve antrenörler katıldı.

Törende, 2025- 2028 yılları arasında çeşitli branşlarda ulusal ve uluslararası turnuvalarda dereceye giren sporcular ve başarılı antrenörlere ödülleri verildi.

AMATÖR SPORA DEĞER KATANLARA ÖDÜL

Törende, Burdurspor'da 16 yıl amigoluk yapan 76 yaşındaki Ali Kurt ile amatör maçları yakından takip eden 86 yaşındaki Ahmet Ali Şenol'a da 'Amatör Spora Değer Katanlar' ödülü verildi.

Burdurspor'a yıllarca destek verdiğini belirten Ali Kurt, "1972 yılından itibaren Burdurspor'un Amatör Lig'den 3'üncü Lig'e, ardından 2'nci Lig'e uzanan yolculuğunda destek olabildiysem bana ne mutlu. 16 yıl boyunca deplasmanlar dahil takımımızı destekledim. Böyle bir ödül beklemiyordum ama çok mutlu oldum. Düşünenlerden Allah razı olsun" dedi.

Kaynak: DHA
Cumhuriyet MeydanıEtkinlikGüncelBurdurSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir açıldı pir açıldı İrfan Can Kahveci zirvede tek başına Bir açıldı pir açıldı! İrfan Can Kahveci zirvede tek başına
İneğin saldırdığı adamdan acı haber Hastanede can verdi İneğin saldırdığı adamdan acı haber! Hastanede can verdi
250 liralık cacık pahalıya patladı Restorana 135 bin TL ceza 250 liralık cacık pahalıya patladı! Restorana 135 bin TL ceza
Motorlu testereyle üzerine koştu, 76 yaşındaki adam kabusu yaşadı Motorlu testereyle üzerine koştu, 76 yaşındaki adam kabusu yaşadı
Adıyaman’da kaybolan 16 yaşındaki Elvan, 12 gün sonra Şanlıurfa’da bulundu Adıyaman'da kaybolan 16 yaşındaki Elvan, 12 gün sonra Şanlıurfa'da bulundu
Marmara’daki deprem sonrası 3 uzmandan peş peşe açıklamalar Marmara'daki deprem sonrası 3 uzmandan peş peşe açıklamalar
12:28
Manisa’da katliam gibi kaza Tur otobüsü ile çekici çarpıştı: 11 ölü, 27 yaralı
Manisa’da katliam gibi kaza! Tur otobüsü ile çekici çarpıştı: 11 ölü, 27 yaralı
12:15
Aliyev geri adım atmıyor Başörtüsü tartışmalarını alevlendirecek hamle
Aliyev geri adım atmıyor! Başörtüsü tartışmalarını alevlendirecek hamle
12:04
Esenyurt soruşturmasında rüşvet ifadeleri: Makam odasında 9 milyon TL verdim
Esenyurt soruşturmasında rüşvet ifadeleri: Makam odasında 9 milyon TL verdim
11:58
Cenazedeki dekoltesi eleştirilmişti İpek Tanrıyar’dan açıklama geldi
Cenazedeki dekoltesi eleştirilmişti! İpek Tanrıyar’dan açıklama geldi
11:23
DEM Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden adaylığını destekleyecek mi Çandar 4 şart saydı
DEM Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığını destekleyecek mi? Çandar 4 şart saydı
11:15
187 milyarlık fon vurgununda hesap zamanı Ünlü isim de listede
187 milyarlık fon vurgununda hesap zamanı! Ünlü isim de listede
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2026 12:53:51. #.0.2#
SON DAKİKA: Burdur'da Amatör Spor Haftası finalinde 76 ve 86 yaşındaki iki kişi ödüllendirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei