Burdur'da ATV Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Burdur'da ATV Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Burdur\'da ATV Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Burdur'un Karamanlı ilçesinde plakasız bir ATV'nin devrilmesi sonucu 74 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. ATV'nin devrildiği tarlayı fark eden çiftçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Sağlık ekipleri olay yerine gelerek sürücünün hayatını kaybettiğini tespit etti. Cenaze, incelemenin ardından Tefenni Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

07.05.2024 12:09
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Burdur'un Karamanlı ilçesinde ATV'nin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Süleyman Çınar (74) idaresindeki plakasız ATV, Kayalı köyü yolu Gebice mevkisinde tarlaya devrildi.

ATV'yi devrilmiş halde gören çiftçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, sürücü Çınar'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze, incelemenin ardından Tefenni Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA

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