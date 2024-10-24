Burdur'da Bakırcılığın Son Temsilcisi - Son Dakika
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Burdur'da Bakırcılığın Son Temsilcisi

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Hasan İmrak, Burdur'da 67 yıldır bakırcılık yapıyor, mesleği yaşatacak kimse kalmadı.

24.10.2024 09:59
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BURDUR'da 67 yıldır bakırcılık mesleğini sürdüren Hasan İmrak (78), kentte mesleğinin son temsilcisi olarak kaldı. Günde 10 saate yakın çalışıp, binlerce kez çekiç darbesi vuran Hasan İmrak, kendisinden sonra mesleği yapacak kimse olmadığını söyledi. İmrak, "2 bin lira yevmiyeyle adam bulamıyorum. Bıraktığım zaman Burdur'da bakırcılık biter" dedi.

Hasan İmrak, 1957 yılında ilkokulu bitirdikten sonra 11 yaşındayken babasının yanında bakırcılık yapmaya başladı. Mesleğin tüm inceliklerini öğrenerek yıllarca çeşitli bakır ürünler yapan Hasan İmrak, son yıllarda sayıları bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar azalan ender ustalar arasına girdi. Burdur'da mesleğinin son temsilcisi olan Hasan İmrak, yaklaşık 30 yıl önce emekli olmasına ve ilerleyen yaşına rağmen ekmek teknesini bırakmadı. Günde 10 saate yakın çalışan Hasan İmrak, günlüğü 2 bin liraya çalıştıracak personel bulamamaktan yakındı.

'MESLEKLERE HEVESLENEN YOK'

Bakırcılar Arastası'ndaki iş yerinde çalışmayı sürdüren Hasan İmrak, "İlkokulu bitirdikten sonra babamın yanında çalışmaya başladım. O günden bu yana mesleğimi sürdürüyorum. Mesleğe başladığım dönemlerde civar iller arasında en büyük bakırcılık mesleği Burdur'daydı. Ben Bakırcılar Derneği Başkanlığı yaptığım dönemde 120 bakırcı ve kalaycı vardı. Şu anda kalaycı ve bakırcı olarak ben kaldım. Bağ-Kur primi, dükkan kirası derken vatandaş meslekten soğudu. İş yerimin karşısında 5 okul var. Talebelerin hepsi masa başında oturmaya hevesli, mesleklere heveslenen yok. Bir kaynakçının günlük yevmiyesi 3 bin lira. Ben 2 bin lira yevmiyeyle adam bulamıyorum çalıştırmak için. Burdur'da bakırcılık bitmek üzere. Ben bıraktığım zaman Burdur'da bakırcılık biter" dedi. Mesleğini sevdiğini anlatan Hasan İmrak, son güne kadar işini yapacağını söyledi.

'YAPTIĞIM İŞLER YURT DIŞINA GİDİYOR'

El yapımı krom çelik kazan ve bakır gülyağı damıtma kazanlarını Türkiye'de yapan tek usta olduğunu belirten Hasan İmrak, "Yaptığım kazanlar Çin, ABD, Ukrayna, Avrupa ülkelerine gidiyor. Fakat eleman olmayınca ben yalnız başıma ne zamana kadar idare edeceğim" diye konuştu. Günde yaklaşık 10 saat çalıştığını söyleyen İmrak, "Sabah 08.30'da iş yerimde olurum, akşam ezanına kadar çalışırım. Günde, yaptığım işe göre binlerce kez çekiç sallıyorum" dedi.

Burdur\'da Bakırcılığın Son Temsilcisi
Kaynak: DHA

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