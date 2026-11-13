Burdur'da bıçaklı akraba kavgasında 4 kadın yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Burdur'da bıçaklı akraba kavgasında 4 kadın yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Burdur\'da bıçaklı akraba kavgasında 4 kadın yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı
Haber Videosu

Burdur merkez Karasenir Mahallesi'ndeki çocuk parkında akraba iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu 4 kadın yaralanırken olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Burdur'da akraba olan iki grubun bıçaklı kavgasında 4 kadın yaralandı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Burdur merkez Karasenir Mahallesi 26005 sokaktaki çocuk parkında akraba olan iki grup arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 4 kadın bıçakla vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Olayda yaralanan S.Ç. (21), D.U. (19), H.D. (17) ve E.A. (24) ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Olayla ilgili M.A. (40) ve G.A. (44) gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA
Burdur Devlet HastanesiKarasenir3. SayfaBurdurGüncelKavgaÇocukSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şehit pilotlarımızın son çabası ortaya çıktı Büyük faciayı önlemişler Şehit pilotlarımızın son çabası ortaya çıktı! Büyük faciayı önlemişler
Bir neslin hafızasına kazınmıştı Ayça_22 hakkında şaşırtan iddia Bir neslin hafızasına kazınmıştı! Ayça_22 hakkında şaşırtan iddia
Belçika maçının devresinde Ümit Özat’tan Sergen Yalçın’a ağır sözler Belçika maçının devresinde Ümit Özat'tan Sergen Yalçın'a ağır sözler
Mantar yedikten sonra karaciğer nakli olan Nurcan Alp hayatını kaybetti Mantar yedikten sonra karaciğer nakli olan Nurcan Alp hayatını kaybetti
Gençlik nereye gidiyor Kız öğrenci yurdunun önünde dehşete düşüren olay Gençlik nereye gidiyor? Kız öğrenci yurdunun önünde dehşete düşüren olay
TFF resmen açıkladı Milli futbolcu kamptan ayrıldı TFF resmen açıkladı! Milli futbolcu kamptan ayrıldı
11:46
10 anket firmasının ortalaması alındı İşte partilerin oy oranları
10 anket firmasının ortalaması alındı! İşte partilerin oy oranları
11:40
Emre Belözoğlu, Arda Turan’ın yıldızını istiyor Çuvalla para verecekler
Emre Belözoğlu, Arda Turan'ın yıldızını istiyor! Çuvalla para verecekler
11:31
Parkta uygunsuz görüntüler: Bademciklerini çekiyor, hiç utanma kalmamış
Parkta uygunsuz görüntüler: Bademciklerini çekiyor, hiç utanma kalmamış
10:43
Daha neler göreceğiz Akıllara durgunluk veren vurgun düzeni
Daha neler göreceğiz! Akıllara durgunluk veren vurgun düzeni
10:10
Belçika maçının devresinde Ümit Özat’tan Sergen Yalçın’a ağır sözler
Belçika maçının devresinde Ümit Özat'tan Sergen Yalçın'a ağır sözler
10:00
Telefon alacaklar dikkat Yeni yılda hesaplar altüst olacak
Telefon alacaklar dikkat! Yeni yılda hesaplar altüst olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2026 11:55:05. #7.13#
SON DAKİKA: Burdur'da bıçaklı akraba kavgasında 4 kadın yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android