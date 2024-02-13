BURDUR\'da bir binanın bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

BURDUR'da bir binanın bodrum katında evraklarda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.
Dün saat 20.30 sıralarında Zafer Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki 3 katlı bir apartmanın kapısından yoğun duman çıktığını gören vatandaşlar yangın ihabarında bulundu. Burdur Belediyesi itfaiye ekipleri apartmanın bodrum katında arşiv evraklarının bulunduğu bölümde çıkan yangını söndürdü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Suudi Arabistan'daki Süper Kupa krizinin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile bir telefon görüşmesi yaptığı ortaya çıktı. Bakan Fidan'ın bu görüşmede iki başkana "Siz benden daha fazla mı Atatürkçüsünüz?" sorusunu yönettiği öğrenildi.
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Azerbaycanlı rakibini yenerek finale çıkan milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, rakibinin formasındaki Azerbaycan bayrağını öptü. Kayaalp'in o hareketi büyük beğeni aldı.
Şiddetli sağanak yağışın etkili olduğu Antalya'da 5 ilçede okullar tatil edilirken, sel sularına kapılan 1 kişi ise yaşamını yitirdi. Bölgede ekipler çalışmalarına devam ederken kentteki altyapının da sınıfta kaldığı görüldü.
Pegasus, ekonomi sınıfı yolcular için kabin bagajı hizmetinden ekstra ücret alacak. Konuyla ilgili şirketten herhangi bir açıklama yapılmazken alınan bu karar vatandaşların büyük tepkisini çekti.
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İstanbul'da üç kardeş, 20 yıl önce babalarının 15 aylık kardeşleri Armağan'ı döverek öldürdüğünü iddia etmesiyle yargılanan baba Hüseyin K. tutuklandı. Baba, olayı gizlemek için bebeği gömdüğünü itiraf etmişti.
Trabzonspor'un efsane futbolcusu İbrahima Yattara, Sivas Süper Amatör Ligi'nde mücadele eden İmranlıspor'a transfer oldu.
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