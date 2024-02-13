BURDUR'da bir binanın bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü - Son Dakika
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BURDUR'da bir binanın bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Burdur'da bulunan bir binanın bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, apartmanın bodrum katında bulunan arşiv evraklarının bulunduğu bölümde çıkan yangını kontrol altına aldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

13.02.2024 14:33  Güncelleme: 14:36
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BURDUR'da bir binanın bodrum katında evraklarda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Dün saat 20.30 sıralarında Zafer Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki 3 katlı bir apartmanın kapısından yoğun duman çıktığını gören vatandaşlar yangın ihabarında bulundu. Burdur Belediyesi itfaiye ekipleri apartmanın bodrum katında arşiv evraklarının bulunduğu bölümde çıkan yangını söndürdü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

BURDUR\'da bir binanın bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü
Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: BURDUR'da bir binanın bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü - Son Dakika
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