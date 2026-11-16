Burdur\'da çalıştırılan park halindeki otomobil alev alıp kullanılamaz hale geldi

BURDUR'da park halindeki otomobil yangında kullanılamaz hale geldi.

Karasenir Mahallesi 26008 sokakta dün akşam üzeri meydana gelen olayda, Osman Kaya'ya ait 32 FD 321 plakalı park halindeki otomobil çalıştırıldığı sırada yanmaya başladı. İhbarla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil tamamen kullanılmaz hale geldi.

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,