Burdur\'da çiftçi av tüfeğiyle öldürüldü, 6 sanığın yargılanması devam ediyor

Burdur'un Bucak ilçesinde çiftçi Gökhan Tombak'ın av tüfeğiyle vurularak öldürülmesine ilişkin 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Burdur Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 4. duruşmasına tutuksuz sanıklar Hasan U. (56), Emrah T. (28), Ahmet U. (28), Ahmet S. (28), Selahattin A. (47), Muhammet A. (22) ile maktulün yakınları ve taraf avukatları katıldı.
Maktulün eşi Asuman Tombak, sanıklar hakkında yeterli delil bulunduğunu iddia ederek, "Tutuksuz yargılanmalarını kabul etmiyorum. Eşimi öldüren ve öldürmeye azmettiren kişiler bellidir. Sanıkların tutuklanmalarını talep ediyorum. Sanıklar dışarıda gezerken hayati tehlikem bulunmaktadır." dedi.
Maktulün babası Kemal Tombak da eylemi gerçekleştirenlerin Emrah T. ile Hasan U. olduğunu öne sürdü.
Maktulün oğlu Kemal Tombak ise "Babamın katillerinin tutuklanmasını istiyorum." diye konuştu.
Mahkeme heyeti, sanıklar Emrah T. ve Hasan U. hakkında uygulanan adli kontrolün sürmesine, diğer sanıkların ise tutuksuz yargılanmalarının devamına karar vererek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
"Eşim define nedeniyle öldürüldü"
Asuman Tombak, adliye çıkışında gazetecilere, duruşmada seslerini duyurabildiklerini söyledi.
Adaletin yerini bulacağına inandığını belirten Tombak, "Eşimin katili bir an önce bulunsun başka bir şey istemiyorum. İnşallah bir dahaki mahkemede sanıklar tutuklanırlar. Adalet yerini bulsun başka birşey istemiyorum. Eşim define arama ve kıskançlık nedeniyle öldürüldü. Eşim onlarla kazıya gidiyordu. Onu ortadan kaldırdılar." dedi.
Gökhan Tombak'ın kardeşi Gürel Tombak da sanıkların tutuklanmamasından dolayı üzgün olduklarını dile getirdi.
Karaaliler köyünde çiftçilikle uğraşan GökhanTombak (38), 1 Aralık 2022'de evinin önünde ölü bulunmuş, başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden Emrah T. ve Hasan U. tutuklanmıştı.
Hazırlanan iddianamede, Emrah T'nin "tasarlayarak kasten öldürme", Hasan U'nun "öldürmeye azmettirme" ve diğer 4 sanığın ise "öldürmeye yardım etme" suçlarından cezalandırılması istenmişti. Yargılama sürecinde Emrah T. ve Hasan U. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
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