Burdur'da Cinayet: 2 Şüpheli Tutuklandı

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Burdur'da Kübra Yapıcı'yı ormanda silahla vurarak öldürüp, toprağa gömdükten sonra çıkarıp yaktığı, ardından vücudunu parçalara ayırdığı ortaya çıkan Ata Berk Sezen ile İlyas Umut Dalğar'ın Bucak Adliyesi'ndeki işlemleri tamamlandı. Savcılıktaki ifadeleri sonrası tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Korkuteli Barajı'ndan çıkarılan Kübra Yapıcı'ya ait olduğu değerlendirilen ceset parçaları ise otopsi ve detaylı inceleme için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.