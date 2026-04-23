Burdur Belediye Başkanı Ercengiz, 23 Nisan'da Makamını 10 Yaşındaki Ayşe Sena'ya Devretti

(BURDUR) - Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını 10 yaşındaki 4. sınıf öğrencisi Ayşe Sena Pala'ya devretti.

Temsili olarak Burdur Belediye Başkanlığı görevini devralan Ayşe Sena Pala, göreve gelir gelmez İtfaiye Müdürlüğünü arayarak İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Ballak'tan bilgi aldı. Makam koltuğuna oturan Pala, "Bugün Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı. 23 Nisan'ı bize Atatürk armağan etmişti. O yüzden çok iyi vakitler geçirelim 23 Nisan'da. Bol bol eğlenelim" dedi.

Ercengiz ise "Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yalnızca Türk çocuklarına değil, tüm dünya çocuklarına armağan ettiği bir bayram. O nedenle coşkuyla kutlayacağız. Geçtiğimiz günlerde yaşadığımız olumsuz bir durum nedeniyle bazı etkinliklerimizi yapmama kararı aldık. Ama egemenliğin kayıtsız şartsız millete emanet edildiği bu özel günde biz Cumhuriyet ile yönetilen bir devlet olarak Atatürk'ün bize emanet ettiği bu Cumhuriyetin hem farkındayız hem de kıymetini biliyoruz. Biz tüm çocukların bayramını bir kez daha kutlarken tüm yurttaşlarımıza da Cumhuriyetin faziletlerini ve ulusal egemenliğin hiçbir şekilde başka bir yere evrilmemesi gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor, hepinizin bayramını kutluyoruz" diye konuştu.