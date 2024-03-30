Burdur'da, AK Parti ve MHP İl başkanlıklarınca "Cumhur İttifakı Kortej Yürüyüşü" gerçekleştirildi.
Bozkurt Mahallesi'nde toplanan partililer, ellerinde bayraklar ve meşalelerle yürüdü.
Gruba Cumhur İttifakı Burdur Belediye Başkan adayı Mehmet Şimşek, İl Başkanı Mustafa Özboyacı, AK Parti Burdur milletvekilleri Adem Korkmaz ve Mustafa Oğuz da eşlik etti.
Kortej yürüyüşüne katılanlar, Armağan İlci Bulvarı, Köprübaşı mevkisi ve Gazi Caddesi'nden geçilerek Cumhuriyet Meydanı'na ulaştı.
Burada hazırlanan platformda konuşan Şimşek, meydandaki coşku ve heyecanın zaferlerin işareti olduğunu söyledi.
Seçim zaferini ve Ramazan bayramını bekleyerek çifte bayram yapmaya hazırlandıklarını dile getiren Şimşek, "Cumhur İttifakı olarak mahalle mahalle dolaştık, sokak sokak çalıştık. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 'Seçim önce sahada sonra sandıkta kazanılır.' Biliyoruz Burdur'un eksiği çok, içme suyu içilmiyor, yolları geçilmiyor, kaldırımları, ulaşım, alt yapısı sıkıntılı, her tarafı sıkıntılı. Burdur'un gelişimine katkı sağlayacak vizyon projelerimizi ortaya çıkardık. İnşallah bu projelerimizle Burdur'u gümbür gümbür değiştireceğiz." diye konuştu.
Bir süre müzik eşliğinde bayraklar sallayan partililer, ardından dağıldı.
Son Dakika › Güncel › Burdur'da Cumhur İttifakı Kortej Yürüyüşü Gerçekleştirildi - Son Dakika
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, ev satışı nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Bayram Şimşek isimli kişi tüfekle vurularak hayatını kaybetti. Şüpheli A.B. ise polis tarafından gözaltına alındı.
Edirne'nin Havsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, seyir halinde olan iki otomobil çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre yol trafiğe kapatıldı ancak daha sonra yol tekrar açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Isparta'da Hızırbey Mahallesi'nde bulunan bir güvenlik kamerası, 32 AEC 015 plakalı motosikletin çalınma anını kaydetti. Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından çalışma başlattı ve şüpheli İbrahim E'yi gözaltına aldı. İbrahim E'nin 11 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Motosiklet ise sahibine teslim edildi.
Uludere ilçesine bağlı Ortaköy'de havanın ısınması sonucu dağ yamacından kar kütlelerinin kayması sonucu çığ meydana geldi. Çığ sonucu kar yığınları köyün yakınlarına kadar ulaştı. Bu arada, vatandaşlarca çığ düşme anı cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Pınar Karşıyaka, Bahçeşehir Koleji'ni 92-76 yendi. Ev sahibi ekip, ilk periyodu 15 sayı farkla önde tamamladı ve üstünlüğünü sürdürerek galibiyete ulaştı.
Hatay Valisi Mustafa Masatlı, yarın yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri dolayısıyla mesaj yayımladı. Masatlı, seçimlerin demokrasinin temel taşlarından olduğunu vurgulayarak, güvenli bir ortamın sağlanması için tüm güvenlik güçlerinin hazırlıklarını tamamladığını belirtti. Seçim günü 8 bin 424 güvenlik personelinin görev yapacağını ifade eden Masatlı, vatandaşların gönül rahatlığıyla oy kullanabilmesi için tüm önlemlerin alındığını söyledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?