Burdur\'da Cumhuriyet Bayramı Kutlaması

BURDUR'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101'inci yıl dönümü kutlamaları dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu yapıldı.
Cumhuriyet Meydanı'ndaki çelenk sunma törenine Vali Tülay Baydar Bilgihan, AK Parti Burdur milletvekilleri Adem Korkmaz ve Mustafa Oğuz, CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, Garnizon Komutanı Albay İlhan Gökoğlan, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, Adalet Komisyonu Başkanı Musa Talih, siyasi parti temsilcileri, askerler, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Vali Tülay Baydar Bilgihan, Garnizon Komutanı Albay İlhan Gökoğlan ve Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra tören sona erdi.
Haber-Kamera: Mesut MADAN/BURDUR, -
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