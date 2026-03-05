Burdur\'da Deprem Haftası Kapsamında Tatbikat Gerçekleştirildi

Burdur'da 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla bir lisede deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi'nde yapılan tatbikat öncesi Milli Eğitim Bakanlığı Arama ve Kurtarma Birimi (MEB AKUB) tarafından öğrenciler bilgilendirildi.

Merkez üssü Kemer ilçesinin 5 kilometre batısında 7 büyüklüğünde 38 saniye süreli bir deprem olduğu bilgisi üzerine siren çaldığında derste olan öğrenciler, sıralarının yanına başlarına kitap ya da defter koyarak çömeldi. İkinci sirenin çalınmasının ardından öğrenciler okuldan tahliye edildi.

Daha sonra öğrenciler, kontrollü şekilde dışarı çıkarak okul bahçesinde toplandı. Okulda deprem sırasında çıkan yangına ise itfaiye ekiplerince müdahale edildi.

Depremde binada kalan öğrenci, itfaiye tarafından kurtarılırken UMKE ekibi tarafından enkaz altından çıkarılan bir öğrenci ise ambulansa alındı.

Okula girmek isteyen öğrencilerin yakınları, çevik kuvvet ekiplerince uzaklaştırıldı. Tatbikat sonrası öğrencilere, okul bahçesinde olası afetlerde yapılması gerekenler konusunda bilgi verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Necmeddin Dinç, depremde alınacak tedbirler hakkında okullarda çocuklara eğitim verildiğini söyledi.

Her zaman depreme hazırlıklı olunması gerektiğine işaret eden Dinç, eğitimlerin devam edeceğini kaydetti.