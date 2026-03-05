Burdur'da Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Burdur'da Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

05.03.2026 16:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BURDUR'da 1-7 Deprem Haftası dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi'nde deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

BURDUR'da 1-7 Deprem Haftası dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi'nde deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Senaryoya göre merkez üssü Kemer ilçesi olan 7 şiddetinde ve 38 saniye süren depremde sirenlerin çalması ile öğrenciler okulu boşalttı. Kazan dairesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı okulda, sınıfta mahsur kalan öğrenciler itfaiye ve AKUT ekipleri tarafından kurtarıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Necmeddin Dinç, "Ülkemizin bir deprem bölgesi olduğunun farkındalığını oluşturmaya çalışıyoruz gençlerimizde. Bu anlamda alınacak tedbirler konusunda periyodik olarak öğrencilerimize eğitim veriyoruz. İlimizin geçmişte yaşadığı depremler dolayısıyla depreme hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bugün de bunun eğitimini verdik" dedi.

Kaynak: DHA

Deprem Tatbikatı, Anadolu Lisesi, Deprem Haftası, 15 Temmuz, Deprem, Burdur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burdur'da Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika

Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı
ABD Bankası’ndan korkutan petrol senaryosu: Varili 100 dolara çıkabilir ABD Bankası'ndan korkutan petrol senaryosu: Varili 100 dolara çıkabilir
İran cephesinde dikkat çeken iddia: 500’den fazla ABD askeri öldü İran cephesinde dikkat çeken iddia: 500'den fazla ABD askeri öldü
İran’dan Türkiye’ye füze atılmasının ardından Pezeşkiyan’dan dikkat çeken açıklama İran'dan Türkiye'ye füze atılmasının ardından Pezeşkiyan'dan dikkat çeken açıklama
4 gün 3 gece boyunca uyumadan oyun oynamanın bedelini ağır ödedi 4 gün 3 gece boyunca uyumadan oyun oynamanın bedelini ağır ödedi
Bir Savaş da Afrika’da patlamak üzere Etiyopya’dan Eritre’ye ültimatom Bir Savaş da Afrika'da patlamak üzere! Etiyopya'dan Eritre'ye ültimatom

15:48
İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı
İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı
15:44
Aliyev’den İHA saldırısı sonrası orduya ’’Hazırlıklı olun’’ talimatı
Aliyev'den İHA saldırısı sonrası orduya ''Hazırlıklı olun'' talimatı
14:45
Trump’tan Orta Doğu’da dengeleri değiştirecek rest: Tarafınızı seçin
Trump'tan Orta Doğu'da dengeleri değiştirecek rest: Tarafınızı seçin
14:41
İran’dan Azerbaycan saldırısıyla ilgili kafa karıştıran açıklama
İran'dan Azerbaycan saldırısıyla ilgili kafa karıştıran açıklama
14:35
Hamaney’i parmağındaki yüzük mü ölüme götürdü
Hamaney'i parmağındaki yüzük mü ölüme götürdü?
14:32
İran’da bilanço ağırlaşıyor: İşte 6 günde hayatını kaybedenlerin sayısı
İran'da bilanço ağırlaşıyor: İşte 6 günde hayatını kaybedenlerin sayısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 16:35:02. #.0.4#
SON DAKİKA: Burdur'da Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.