Burdurlu Emekliler Ekonomiden Dert Yandı: "Ben Açım. Evim Kira, Gelirim Sadece Emeklilik. Ben Böyle Ne Yapacağım?"

Haber: Feyaz ÇANAK - Kamera: Gurbetelli YALÇIN

(BURDUR) - Burdurlu emekliler geçim sıkıntısıdan ve hayat pahalılığından dert yandı. Yaşadığı sıkıntıları dile getiren bir emekli vatandaş, "20 bin lira maaş ile geçinmeye uğraşıyoruz. 70 yaşına geldim. Ben hayatta böyle kriz görmedim. Burdur'da değil hiçbir yerde görmedim. Kanser hastasıyım. Kanser hastası olduğum halde inşaatta çalışıyorum" dedi. Emekli başka bir vatandaş da, "Emekli demek bugün canlı cenaze demek. Bu alıyor 15 bin lira ben alıyorum 25 bin lira. Allah ondan razı olur mu? Ben açım. Evim kira gelirim sadece emeklilik. Ben böyle ne yapacağım?" diyerek sitem etti.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 93'üncüsü yarın Burdur'da yapılacak. Miting öncesi ANKA Haber Ajansı'na konuşan emekliler ekonomiden dert yandı.

Emekli bir vatandaş ekonominin kötü olduğunu belirterek, "Geçinebiliyor musunuz" sorusuna, "Nasıl geçineceksin 20 bin lirayla? Nasıl geçineceksin? Söyle de cevap verelim biz" yanıtını verdi. "Mitinge katılmayı düşünüyor musunuz" sorusu üzerine "Tabii canım. Niye katılmayacağım ya? Tabii ki katılcağım. Korkum da yok. Elbette katılcağım. CHP'yle uğraşacağına gitsin ekonomiyle uğraşsın" dedi.

Başka bir vatandaş da Yunanistan'daki et fiyatı ile karşılaştırma yaparak, "Yunanistan'da et 9 dolar. Burdur'da 22 dolar. Nasıl geçineceğiz? Böyle geçinme mi olur? Canımız istiyor ama bir paraya bakıyoruz, bir ete bakıyoruz, alamıyoruz" dedi. "Ramazan'da iftar sofraları nasıl? İyi sofralar kurabiliyor musunuz? İstediğiniz, dilediğiniz şekilde sofra kurabiliyor musunuz" sorusuna, "Öğretmen evine gidiyoruz bazen" yanıtını verdi.

Kanser hastası emekli bir vatandaş ekonominin "bitik" durumda olduğunu ifad ederek, "20 bin lira maaş ile geçinmeye uğraşıyoruz. 70 yaşına geldim. Ben hayatta böyle kriz görmedim. Burdur'da değil hiçbir yerde görmedim. Kanser hastasıyım. Kanser hastası olduğum halde inşaatta çalışıyorum" dedi. "Ne iş yapıyorsunuz inşaatlarda?" sorusuna, "Boyacılık yapıyorum. Aynı zamanda kolon kanseri tedavisi görüyorum. Oğlum da hasta kendim de hastayım, o da akciğer kanseri. Oğlum da inşaatlarda çalışıyor. Yetmiyor, 4 bin lira doğal gaz gelmiş düşün" diyerek sitem etti.

Alışverişten dönen bir çift, 4-5 parça ürünün 2 bin lira tuttuğunu açıklayarak, ekonomiden dert yandı. Yazın 50 liraya aldığı pancarı 100 liraya aldığını söyleyen vatandaş, pancarın pahalı olduğunu söyledi. Gün geçtikçe fiyatların yükseldiğini kaydeden vatandaş, "Fiyatlar yükseliyor, standart kalan bir şey yok. Bugün 10 liraya alıyorsan 2-3 gün sonra 25-30 liraya artıyor" dedi.

Bir başka vatandaş, "Ekonomik durum Türkiye genelinde gördüğünüz gibi Burdur'da da aynı. Değişen bir şey yok, her şey pahalı" diyerek, "Patlıcan olmuş 150 lira, ayva olmuş 200 lira hayat pahalı. Mazot olmuş 60 lira, çiftçi ne yapacak" diye sordu. Emekli vatandaşların halinin daha da perişan olduğunu belirten vatandaş, "Çıkıyor televizyonda kuymak yapıyor. Emekli kuymak yiyebiliyor mu, yok. Vatandaş kuru ekmeği bulduğuna şükrediyor. İnşallah en kısa zamanda seçim olur. Seçimden sonra bakarız duruma" ifadesini kullandı.

Çiftçi bir vatandaş da yemlerin pahalı olduğunu belirterek, "Yemler pahalı, karşılamıyor. Bizim şimdi küçükbaş hayvanımız olduğu için dönem dönem para etmediği zamanlarda denk geliyor. Yem borcunu ödeyemediğimiz zamanlarda oluyor. Düzgün bir piyasa yok, Biraz piyasa düşük dengesizlik var. Yemleri karşılayamıyoruz" dert yandı.

Başka bir emekli bir vatandaş, "80 yaşındayım. Emekli demek bugün canlı cenaze demek. Bu alıyor 15 bin lira ben alıyorum 25 bin lira. Allah ondan razı olur mu? Ellerini göğsünün üstüne koyuyor, 'elhamdülillah' diyor. Kendi kendine diyor 'elhamdülillah' bana demiyor. Ben açım. Evim kira gelirim sadece emeklilik. Ben böyle ne yapacağım? İki de yetim çocuk besliyorum" diye sitem etti. "Çalışıyor musunuz, nasıl geçiniyorsunuz" sorusu üzerine, iki oğlunun yardım ettiğini belirterek, "Yoksa insan bir emekli maaşından üç nüfus ile geçinebilir mi? Geçinemez ama oğlanlarım yardım ediyor sağ olsun. İdare edeceğim mecbur. Ne yapacağım? Bugün et yesem bir ay sonra bir daha yiyeceğim" diye konuştu.