Burdur\'da Eski Hastane Deposuna Hırsızlık Girişimi

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BURDUR'da eski devlet hastanesi binasındaki deponun duvarını ve güvenlik kamerasını sprey boya ile boyayan kişi ya da kişiler kapıyı kırıp içeri girdi. Eski klima ve medikal malzemelerin bulunduğu depoda polis inceleme yaptı.

İnönü Bulvarı'ndaki eski devlet hastanesi binasının arka tarafındaki deponun duvarına bilinmeyen kişi ya da kişilerce sprey boya ile yazı yazıldı. Güvenlik kamerasını da boyayan şüpheliler, eski klimalar ve medikal malzemelerin bulunduğu deponun kapısını kırarak içeri girdi. Depodan bir şey alınmadığı belirlenirken, polis olayla ilgili çalışma başlattı. Sağlık İl Müdürlüğü personeli depoda inceleme yaptı.

Haber-Kamera Mesut MADAN BURDUR,