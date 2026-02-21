Burdur'da Fenalaşan Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Burdur'da Fenalaşan Adam Hayatını Kaybetti

21.02.2026 17:39
Otomobile binmek için destek alırken fenalaşan Orhan Akçay, hastanede yaşamını yitirdi.

BURDUR'da otomobile binmek için yeğeninin kolunu tutarak destek alan Orhan Akçay (55) fenalaşarak düştü. Hastaneye götürülen Akçay, hayatını kaybetti.

Olay, Şirinevler Mahallesi 39001 Sokak'ta meydana geldi. Arkadaşının evinde bir kaç gündür misafir olarak kalan Orhan Akçay'ı götürmek için yeğeni eve geldi. Şeker hastalığı nedeniyle bir ayağı kesik olan Akçay, otomobile binerken yeğenini kolundan tutarak destek aldığı sırada fenalaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi Akçay'ı, Burdur Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanede hayatını kaybeden Akçay'ın cenazesi morga götürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

