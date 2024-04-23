Burdur'da içme suyu sorunu: Alternatif kaynak bulma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Burdur'da içme suyu sorunu: Alternatif kaynak bulma çalışmaları devam ediyor

Burdur\'da içme suyu sorunu: Alternatif kaynak bulma çalışmaları devam ediyor

Burdur'da içme suyu sorunu yaşanması beklenen 2024 yazı için, yer altı su kaynaklarının yetersizliği nedeniyle Isparta'nın Senir beldesindeki suyun kente borularla getirilmesi projesi üzerinde çalışmalar sürüyor. Proje için bölgeyi ziyaret eden Vali Türker Öksüz, AK Parti Burdur milletvekilleri Adem Korkmaz ve Mustafa Oğuz ile İl Jandarma Komutanı Mustafa Güder, incelemelerde bulundu. Milletvekili Korkmaz, projenin en iyi ihtimalle 2025 yazında tamamlanabileceğini belirtirken, kuraklık sorunu nedeniyle Burdur'un ciddi bir içme suyu sorunuyla karşı karşıya olduğunu ifade etti.

23.04.2024 09:43
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Burdur'da içme suyuna alternatif kaynak bulma çalışmaları sürüyor.

Kenttin mevcut yer altı su kaynağındaki yetersizlik nedeniyle Isparta'nın Senir beldesindeki yer altı suyunun hazırlanan projeyle borularla kentte getirilmesi çalışmaları devam ediyor.

Proje kapsamında Vali Türker Öksüz, AK Parti Burdur milletvekilleri Adem Korkmaz ile Mustafa Oğuz ve İl Jandarma Komutanı Mustafa Güder Senir bölgesini ziyaret ederek incelemede bulundu.

Milletvekili Korkmaz, alana incelerken yaptığı açıklamada, projenin 2024 yazına yetişmeyeceğini en iyi ihtimalle 2025 yazında su sorununun çözüleceğini söyledi.

Burdur'u 2024 yazı için ciddi bir içme suyu sorunu beklediğini belirten Korkmaz, "Kuraklık sorunu ortada duruyor. Burdur Belediyesi, Valilik ve Devlet Su İşleri Müdürlüğüyle bir an önce oturup projeye başlamamız lazım. İnşallah yazın kuraklık olmaz ama olma ihtimali yüksek. Kenttin mevcut kuyulardaki su miktarında ciddi sorun var." diye konuştu.

Kaynak: AA

Burdur, Çevre, Yaşam, Politika, Güncel, Son Dakika

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