Burdur\'da içme suyu sorunu: Alternatif kaynak bulma çalışmaları devam ediyor

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Burdur'da içme suyuna alternatif kaynak bulma çalışmaları sürüyor.

Kenttin mevcut yer altı su kaynağındaki yetersizlik nedeniyle Isparta'nın Senir beldesindeki yer altı suyunun hazırlanan projeyle borularla kentte getirilmesi çalışmaları devam ediyor.

Proje kapsamında Vali Türker Öksüz, AK Parti Burdur milletvekilleri Adem Korkmaz ile Mustafa Oğuz ve İl Jandarma Komutanı Mustafa Güder Senir bölgesini ziyaret ederek incelemede bulundu.

Milletvekili Korkmaz, alana incelerken yaptığı açıklamada, projenin 2024 yazına yetişmeyeceğini en iyi ihtimalle 2025 yazında su sorununun çözüleceğini söyledi.

Burdur'u 2024 yazı için ciddi bir içme suyu sorunu beklediğini belirten Korkmaz, "Kuraklık sorunu ortada duruyor. Burdur Belediyesi, Valilik ve Devlet Su İşleri Müdürlüğüyle bir an önce oturup projeye başlamamız lazım. İnşallah yazın kuraklık olmaz ama olma ihtimali yüksek. Kenttin mevcut kuyulardaki su miktarında ciddi sorun var." diye konuştu.