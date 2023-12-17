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Burdur'da Kalp Krizi Geçiren Kişinin Cansız Bedeni Bulundu - Son Dakika
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Burdur'da Kalp Krizi Geçiren Kişinin Cansız Bedeni Bulundu

Burdur'da evinde hareketsiz yatan Mustafa Nihat Candan'ın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği tespit edildi. Sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve Candan'ın cenazesi morga kaldırıldı.

17.12.2023 - 16:31,
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BURDUR'da evinde cansız bedeni bulunan Mustafa Nihat Candan'ın (52) kalp krizi geçirdiği belirlendi.

Bağlar Mahallesi Dorumdede Caddesi'ndeki müstakil evde oturan Mustafa Nihat Candan, dün akşam saatlerinde gelen annesi tarafından mutfakta hareketsiz yatarken bulundu. Annesinin haber vermesi üzerine eve gelen yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri Mustafa Nihat Candan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Mustafa Nihat Candan'ın cenazesi Hızırilyas Mahallesi Camii morguna konuldu. (DHA)

Burdur\'da Kalp Krizi Geçiren Kişinin Cansız Bedeni Bulundu
Kaynak: DHA
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