Burdur'da kavşakta iki minibüs çarpıştı, 10 tarım işçisi kadın yaralandı
Burdur'da Antalya kavşağında tarım işçilerini taşıyan iki minibüsün çarpıştığı kazada 10 tarım işçisi kadın yaralandı. Yaralılar Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, sürücüler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
BURDUR'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün kavşakta başka bir minibüsle çarpıştığı kazada 10 işçi yaralandı.
Kaza, saat 06.00 sıralarında Antalya kavşağında meydana geldi. Isparta'dan Burdur'a giden tarım işçilerinin bulunduğu Adem A. yönetimindeki 32 ADT 010 plakalı minibüs ile Hüseyin A. yönetimindeki 15 AC 563 plakalı minibüs çarpıştı. Sürücülerin yara almadığı kazada 32 ADT 010 plakalı minibüste bulunan 2'si Afganistan uyruklu 10 tarım işçisi kadın yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sürücüler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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