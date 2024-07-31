Burdur'da Kavşakta Meydana Gelen Kazada 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 9 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Burdur'da Kavşakta Meydana Gelen Kazada 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 9 Kişi Yaralandı

Burdur\'da Kavşakta Meydana Gelen Kazada 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 9 Kişi Yaralandı

Burdur'da Beyköy kavşağında meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı. Kazada, Dursun Özyılmaz hayatını kaybederken, 1'i çocuk 9 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

31.07.2024 15:15
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BURDUR'da kavşakta iki otomobilin çarpıştığı kazada Dursun Özyılmaz (58) hayatını kaybetti, 1'i çocuk, 9 kişi yaralandı.

Burdur- Fethiye kara yolunun Beyköy kavşağında sabah saatlerinde, Sadık Ö. (62) idaresindeki 42 AZ 220 plakalı otomobil ile Yunus U. (44) idaresindeki 34 HAL 551 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte otomobillerde bulunan Kübra A. (35), Faruk Kerem A. (22), Salih Eymen A. (10), Dursun Özyılmaz, Ayşe U. (33), Figen U. (46), Muhittin Eren U. (78) ve Sultan U. (71) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Dursun Özyılmaz müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Burdur'da Kavşakta Meydana Gelen Kazada 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 9 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Burdur'da Kavşakta Meydana Gelen Kazada 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 9 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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