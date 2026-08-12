Burdur Kent Konseyi yönetiminden Başkan Ercengiz’e ziyaret

(BURDUR) - Burdur Kent Konseyi Başkanlığı'na yeniden seçilen Orhan Akın ve Yürütme Kurulu Üyeleri, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'i makamında ziyaret etti. Başkan Ercengiz, "İddia edildiğinin aksine 'arka bahçe' olarak görmediğimiz önerilerini önemseyip projelerini hayata geçirmek için çabamız olan Kent Konseyi'mize bu dönemde de başarılar diliyorum" dedi.

Burdur Kent Konseyi'nin geçen ay düzenlenen genel kurulunda yeniden başkanlık görevine getirilen Orhan Akın ve yeni dönemin Yürütme Kurulu üyeleri, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'e nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette, Burdur Kent Konseyi'nin gelecek döneme ilişkin çalışma planları, kent gündemindeki konular ve Burdur Belediyesi ile iş birliği içinde yürütülebilecek projeler ele alındı.

ERCENGİZ: "GENİŞ BİR YELPAZEDE TEMSİLİN GÜCÜNÜ GÖSTERİYOR"

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz ay seçimle göreve yeniden seçilen Kent Konseyi Başkanı Orhan Akın ve Yürütme Kurulu Üyeleri ziyaretimize geldiler. Yürütme Kurulu'nun hem mesleki hem de unvan zenginliğinin yanı sıra siyasi farklılığı; geniş bir yelpazede temsilin gücünü gösteriyor. İddia edildiğinin aksine 'arka bahçe' olarak görmediğimiz önerilerini önemseyip projelerini hayata geçirmek için çabamız olan Kent Konseyi'mize bu dönemde de başarılar diliyorum."