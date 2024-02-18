Burdur'da köpek dövüştürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 22 şüpheliye 142 bin 868 lira idari para cezası uygulandı - Son Dakika
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Burdur'da köpek dövüştürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 22 şüpheliye 142 bin 868 lira idari para cezası uygulandı

Burdur\'da köpek dövüştürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 22 şüpheliye 142 bin 868 lira idari para cezası uygulandı

Burdur'da köpek dövüştürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 22 şüpheliye 142 bin 868 lira idari para cezası uygulandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kozluca köyünde köpek dövüşü yapılacağı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda 2 organizatör, 8 köpek sahibi ve 12 seyirci suçüstü yakalandı. Şüphelilere Hayvanları Koruma Kanunu ve kumar oynamak için yer ve imkan sağlama suçlarından adli ve idari işlem yapıldı. Dövüştürülen 11 köpek ise belediyenin hayvan barınağına teslim edildi.

18.02.2024 23:43  Güncelleme: 23:48
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Burdur'da köpek dövüştürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 22 şüpheliye 142 bin 868 lira idari para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Kozluca köyünde köpek dövüşü yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ormanlık alanda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 2 organizatör, 8 köpek sahibi, 12 seyirci suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilere, "Hayvanları Koruma Kanuna Muhalefet" ve "Kumar oynamak için yer ve imkan sağlama" suçlarından adli ve idari işlemin ardından toplamda 142 bin 868 lira idari para cezası uygulandı.

Dövüştürülen 11 köpek ise belediyenin hayvan barınağa teslim edildi.

Kaynak: AA

Burdur, Hayvan Hakları, Ceza, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burdur'da köpek dövüştürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 22 şüpheliye 142 bin 868 lira idari para cezası uygulandı - Son Dakika

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