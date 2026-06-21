Burdur'un Ağlasun ilçesinde tarlaya devrilen minibüsteki 8 kişi yaralandı.
Hüseyin K. (66) idaresindeki 15 AN 360 plakalı minibüs, Sakarca Mahallesi Kirazlı mevkisinde tarlaya devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ve minibüste bulunan Şerife A. (58), Süleyman K. (78), Ayşe K. (56), Yasemin H. (36), Gülay K. (54), Emine K. (67) ve Şerife S. (71) yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Burdur'da Minibüs Devrildi: 8 Yaralı - Son Dakika
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