Yer Gaziantep! Plaka oyunu cezasız kalmadı: "İşlem yapılmadı" iddiası yalanlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yer Gaziantep! Plaka oyunu cezasız kalmadı: "İşlem yapılmadı" iddiası yalanlandı

Yer Gaziantep! Plaka oyunu cezasız kalmadı: "İşlem yapılmadı" iddiası yalanlandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep’te kullandığı aracın plakasına "Ülkü Ocakları Gaziantep İl Başkanlığı" yazdırarak trafiğe çıkan sürücünün hareketi cezasız kalmadı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kısa sürede büyük tepki topladı. Emniyet güçleri düğmeye bastı. Sürücüye 140 bin lira para cezası uygulanırken, aracı da 30 gün süreyle trafikten men edildi. Sosyal medyadaki "İşlem yapılmadı" iddiaları ise yalanlandı.

Gaziantep trafikte seyir halindeyken plakasına "Ülkü Ocakları Gaziantep İl Başkanlığı" ibaresi bastırarak hava atmaya çalışan sürücü, hem ağır bir para cezasıyla karşı karşıya kaldı hem de aracından oldu. Bir başka sürücü tarafından kayda alınıp sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kısa sürede dijital platformlarda büyük tepki topladı.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Görüntülerin hızla yayılmasının ardından Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri konuyla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Kamera kayıtlarını detaylıca tarayan ekipler, yürütülen takip neticesinde aracın orijinal plakasını ve direksiyon başındaki sürücünün kimliğini kısa sürede tespit etti.

HEM ARACINDAN OLDU HEM DE PARASINDAN

Trafik mevzuatını açıkça ihlal eden ve standart dışı plaka kullanımıyla trafik güvenliğini riske atan sürücüye ağır yaptırımlar uygulandı. Söz konusu otomobil, mevzuata aykırı plaka kullanımı gerekçesiyle 30 gün süreyle trafikten menedilerek otoparka çekildi. Sürücüye de trafik kurallarını ve resmi plaka standartlarını çiğnediği için toplamda 140 bin lira idari para cezası kesildi.

Yer Gaziantep! Plaka oyunu cezasız kalmadı:

"İŞLEM YAPILMADI" İDDİALARI YALANLANDI

Sosyal medya platformlarında ise söz konusu şahıs ile ilgili işlem yapılmadığı öne sürüldü. Konuya ilişkin açıklama yapan ilgili birimler, iddiayı yalanladı.

Yapılan açıklamada, söz konusu paylaşımlar üzerine ilgili birimler tarafından gerekli incelemelerin başlatıldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal medya paylaşımında yer alan görüntülerden hareketle aracın geçiş tarihi ve saati tespit edilmiş, Trafik Kontrol Merkezi kamera kayıtları incelenmiştir.

Yapılan incelemede, Oduncular Sitesi önündeki trafik kamerasından saat 18.59’da geçen aracın, çevre yoluna yöneldiği belirlenmiştir. Kamera görüntülerindeki aracın fiziki özellikleri ile yapılan diğer kontroller sonucunda aracın gerçek tescil plakası ve kimliği tespit edilmiştir.

Yapılan tespitler sonucunda araç hakkında idari işlem uygulanmış, araç 30 gün süreyle trafikten men edilmiş ve toplam 140 bin TL idari para cezası uygulanmıştır. Dolayısıyla, “yetkili mercilerin konuya ilişkin herhangi bir işlem yapmadığı” yönündeki iddia gerçeği yansıtmamaktadır."

Cep Telefonu, Gaziantep, Otomobil, Trafik, Suç, Son Dakika

Son Dakika Gaziantep Yer Gaziantep! Plaka oyunu cezasız kalmadı: 'İşlem yapılmadı' iddiası yalanlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uyandığında yatağında yarı çıplak bir yabancı buldu Uyandığında yatağında yarı çıplak bir yabancı buldu
Cansever’e sanat ve siyaset dünyasından veda mesajları: Dünya bu kadar boş işte Cansever'e sanat ve siyaset dünyasından veda mesajları: Dünya bu kadar boş işte
İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez hakkında soruşturma başlatıldı İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez hakkında soruşturma başlatıldı
4 yeni büyükelçi ataması yapıldı 4 yeni büyükelçi ataması yapıldı
İrlanda’nın en çok aranan firarisi Daniel Kinahan için hükümet uçağı Dubai’ye indi İrlanda’nın en çok aranan firarisi Daniel Kinahan için hükümet uçağı Dubai’ye indi
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı Emniyet’e 6 bin 250 yeni kadro Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Emniyet’e 6 bin 250 yeni kadro
Karnı burnunda sahneye çıkmaya hazırlanan Atiye konser öncesi fenalaştı Karnı burnunda sahneye çıkmaya hazırlanan Atiye konser öncesi fenalaştı
Gaziantep’te plaka oyunu pahalıya patladı: Hem araba gitti hem de 140 bin lira Gaziantep'te plaka oyunu pahalıya patladı: Hem araba gitti hem de 140 bin lira

21:32
Kılıçdaroğlu “tereddütsüz destek” dedi, CHP’de ilk fire geldi: İlhan Kesici “hayır” diyecek
Kılıçdaroğlu “tereddütsüz destek” dedi, CHP’de ilk fire geldi: İlhan Kesici “hayır” diyecek
21:15
Yumurtaları marketin içinde tek tek kırdı
Yumurtaları marketin içinde tek tek kırdı
20:50
Hiç olmadığı kadar yakın Fenerbahçe’de golcü transferi bitiyor: Saat bile verildi
Hiç olmadığı kadar yakın! Fenerbahçe'de golcü transferi bitiyor: Saat bile verildi
20:20
Kılıçdaroğlu’ndan çerçeve yasa açıklaması: Tereddütsüz katkı vereceğiz
Kılıçdaroğlu’ndan çerçeve yasa açıklaması: Tereddütsüz katkı vereceğiz
20:18
Messi’nin acı günü: Güçlükle ayakta durarak babasını son yolculuğuna uğurladı
Messi'nin acı günü: Güçlükle ayakta durarak babasını son yolculuğuna uğurladı
19:56
Fatih’te polise bıçakla saldırı kamerada ayağından vurularak yakalandı
Fatih'te polise bıçakla saldırı kamerada; ayağından vurularak yakalandı
18:29
Gözaltındaki UltrAslan taraftar grubunun lideri Sebahattin Şirin’in evinden cephanelik çıktı
Gözaltındaki UltrAslan taraftar grubunun lideri Sebahattin Şirin'in evinden cephanelik çıktı
18:01
Mersin’de çakmak gazı soluduğu ileri sürülen çocuk öldü
Mersin'de çakmak gazı soluduğu ileri sürülen çocuk öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2026 03:53:37. #7.12#
SON DAKİKA: Yer Gaziantep! Plaka oyunu cezasız kalmadı: "İşlem yapılmadı" iddiası yalanlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.