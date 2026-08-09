Yer Gaziantep! Plaka oyunu cezasız kalmadı: "İşlem yapılmadı" iddiası yalanlandı

Gaziantep trafikte seyir halindeyken plakasına "Ülkü Ocakları Gaziantep İl Başkanlığı" ibaresi bastırarak hava atmaya çalışan sürücü, hem ağır bir para cezasıyla karşı karşıya kaldı hem de aracından oldu. Bir başka sürücü tarafından kayda alınıp sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kısa sürede dijital platformlarda büyük tepki topladı.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Görüntülerin hızla yayılmasının ardından Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri konuyla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Kamera kayıtlarını detaylıca tarayan ekipler, yürütülen takip neticesinde aracın orijinal plakasını ve direksiyon başındaki sürücünün kimliğini kısa sürede tespit etti.

HEM ARACINDAN OLDU HEM DE PARASINDAN

Trafik mevzuatını açıkça ihlal eden ve standart dışı plaka kullanımıyla trafik güvenliğini riske atan sürücüye ağır yaptırımlar uygulandı. Söz konusu otomobil, mevzuata aykırı plaka kullanımı gerekçesiyle 30 gün süreyle trafikten menedilerek otoparka çekildi. Sürücüye de trafik kurallarını ve resmi plaka standartlarını çiğnediği için toplamda 140 bin lira idari para cezası kesildi.

"İŞLEM YAPILMADI" İDDİALARI YALANLANDI

Sosyal medya platformlarında ise söz konusu şahıs ile ilgili işlem yapılmadığı öne sürüldü. Konuya ilişkin açıklama yapan ilgili birimler, iddiayı yalanladı.

Yapılan açıklamada, söz konusu paylaşımlar üzerine ilgili birimler tarafından gerekli incelemelerin başlatıldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal medya paylaşımında yer alan görüntülerden hareketle aracın geçiş tarihi ve saati tespit edilmiş, Trafik Kontrol Merkezi kamera kayıtları incelenmiştir.

Yapılan incelemede, Oduncular Sitesi önündeki trafik kamerasından saat 18.59’da geçen aracın, çevre yoluna yöneldiği belirlenmiştir. Kamera görüntülerindeki aracın fiziki özellikleri ile yapılan diğer kontroller sonucunda aracın gerçek tescil plakası ve kimliği tespit edilmiştir.

Yapılan tespitler sonucunda araç hakkında idari işlem uygulanmış, araç 30 gün süreyle trafikten men edilmiş ve toplam 140 bin TL idari para cezası uygulanmıştır. Dolayısıyla, “yetkili mercilerin konuya ilişkin herhangi bir işlem yapmadığı” yönündeki iddia gerçeği yansıtmamaktadır."