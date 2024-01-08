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Burdur'da Okul Servisi Çarpması Sonucu Yaralanan Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Burdur'da Okul Servisi Çarpması Sonucu Yaralanan Kadın Hayatını Kaybetti

Burdur'un Bahçelievler Mahallesi'nde 17 gün önce okul servisinin çarpması sonucu ağır yaralanan Zeynep Keskin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Keskin'in cenazesi Sultandere Mezarlığı'nda defnedilecek.

Burdur\'da Okul Servisi Çarpması Sonucu Yaralanan Kadın Hayatını Kaybetti
08.01.2024 - 16:19,
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Burdur'da 17 gün önce manevra yapan okul servisinin çarpması sonucu ağır yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Bahçelievler Mahallesi'nde okul servisinin çarpması sonunu ağır yaralanan ve Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Zeynep Keskin (56) yapılan müdahaleye kurtarılamadı.

Keskin'in cenazesinin Sultandere Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Burdur Bahçelievler Mahallesi'nde 22 Aralık 2023'te M.A. (45) idaresindeki 15 C 0117 plakalı minibüs, bir çocuğu aldıktan sonra manevra yaparken dükkandan çıkarak karşıya geçmeye çalışan kadına çarpmış, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

Kaynak: AA
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