Burdur'da Otel Denetimleri Başladı - Son Dakika
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Burdur'da Otel Denetimleri Başladı

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Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Bolu Kartalkaya'daki otel faciasının ardından kent genelinde kapsamlı otel denetimleri başlatıldığını açıkladı. Denetimler, dört birimin ortaklaşa oluşturduğu 15 kişilik komisyon tarafından yapılıyor.

29.01.2025 15:51  Güncelleme: 17:57
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(BURDUR) - Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in Bolu Kartalkaya'daki otel faciasının ardından İtfaiye Müdürlüğü'nde yaptığı toplantıda alınan karar doğrultusunda farklı birimlere bağlı ekipler kent genelinde kapsamlı denetimlere başladı.

Başkan Ercengiz'in Bolu Kartalkaya'daki otel faciasının ardından İtfaiye Müdürlüğü'nde yaptığı toplantıda kent genelinde geniş kapsamlı bir denetim yapılması talimatını vermesinin ardından dört birimin ortaklığında kurulan 15 kişilik komisyon sahaya indi.

Denetimlerin ardından açıklama yapan Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Ballak, şunları söyledi:

"Bolu ilimizde yaşanan faciadan sonra, Belediye Başkanlığı'mızın talimatıyla bugün Zabıta Müdürlüğü'müz, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'müz, İmar Müdürlüğü'müz ve İtfaiye Müdürlüğü'müz olarak bir denetim komisyonu oluşturduk. 15 kişilik bir komisyon olan bu ekip, öncelikle ilimizdeki yataklı konaklama alanlarından başlayarak tüm alanların denetimlerini yeniden gözden geçirecek. Buradaki amacımız kesinlikle vatandaşlarımıza ceza vermek ya da cezalandırmak değil, eksiklikleri gidererek vatandaşlarımızın daha güvenli ve yaşanabilir bir kentte yaşamalarını sağlamaktır. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımıza duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Burdur'da Otel Denetimleri Başladı - Son Dakika

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