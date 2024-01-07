Burdur\'da Otomobil ile Kamyonet Çarpıştı: 4 Yaralı

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BURDUR'da aynı yöne giden otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Burdur- Antalya kara yolunun Antalya kavşağında meydana gelen kazada Ömer V. yönetimindeki 25 GA 599 plakalı otomobil önünde seyretmekte olan Cihan K. yönetimindeki 15 ET 354 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan sürücü Ömer V., Dilek V., Burcu V. ile Zehra A. yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar Burdur Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Kamyonet sürücüsünün yara almadığı kazada otomobildeki 4 kişi ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)