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Burdur'da Otomobil ile Kamyonet Çarpıştı: 4 Yaralı - Son Dakika
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Burdur'da Otomobil ile Kamyonet Çarpıştı: 4 Yaralı

Burdur'da aynı yöne giden otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Kazada otomobilde bulunan sürücü ve yolcular yaralanırken, kamyonet sürücüsü ise yara almadı. Yaralılar Burdur Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

07.01.2024 - 16:21,
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BURDUR'da aynı yöne giden otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Burdur- Antalya kara yolunun Antalya kavşağında meydana gelen kazada Ömer V. yönetimindeki 25 GA 599 plakalı otomobil önünde seyretmekte olan Cihan K. yönetimindeki 15 ET 354 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan sürücü Ömer V., Dilek V., Burcu V. ile Zehra A. yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar Burdur Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Kamyonet sürücüsünün yara almadığı kazada otomobildeki 4 kişi ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

Burdur\'da Otomobil ile Kamyonet Çarpıştı: 4 Yaralı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Burdur'da Otomobil ile Kamyonet Çarpıştı: 4 Yaralı - Son Dakika
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