Burdur'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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Burdur'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Burdur'un Gölhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil şarampole devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

02.09.2024 13:16
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Burdur'un Gölhisar ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Soner Konuk (43) idaresindeki 20 ABD 195 plakalı otomobil, Yeşildere köyünde şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile otomobildeki Fikret Konuk, Ramazan Dağlı ve Önder Konuk yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Önder Konuk'un (46) kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralılar, Gölhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Burdur'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Burdur'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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