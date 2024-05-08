Burdur\'da otomobil şarampole devrildi, sürücü hayatını kaybetti

Burdur'un Yeşilova ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Aysel Kılınç (76) idaresindeki 15 LA 725 plakalı otomobil, Yeşilova - Karamanlı kara yolunun 4. kilometresinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, takla atan otomobilin altında kalan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
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