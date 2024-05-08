Burdur'da otomobil şarampole devrildi, sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Burdur'da otomobil şarampole devrildi, sürücü hayatını kaybetti

Burdur\'da otomobil şarampole devrildi, sürücü hayatını kaybetti

Burdur'un Yeşilova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Aysel Kılınç (76) idaresindeki otomobil şarampole devrildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, takla atan aracın altında kalan sürücünün hayatını kaybettiğini tespit etti.

08.05.2024 20:15
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Burdur'un Yeşilova ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Aysel Kılınç (76) idaresindeki 15 LA 725 plakalı otomobil, Yeşilova - Karamanlı kara yolunun 4. kilometresinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, takla atan otomobilin altında kalan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Burdur'da otomobil şarampole devrildi, sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika

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