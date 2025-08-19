Burdur'da Otomobil-Traktör Çarpışması: 6 Yaralı

Burdur'un Yeşilova ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Mahmut A. (34) idaresindeki 33 PA 994 plakalı otomobil, Karaatlı köyü kavşağında Cemil Y. (79) yönetimindeki 15 DU 545 plakalı traktörle çarpıştı.

Kazada, traktör sürücüsü ve traktörde bulunan Ayşe Y. (72) ile otomobilde bulunan Mehmet A, Ebru A. (45), Elif M.A. (7) ve Kıvanç K.A. (1) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Yeşilova Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ayşe Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.