Burdur\'da Otomobil-Traktör Kazası: 6 Yaralı

Burdur'da otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
Ahmet Ç. (30) idaresindeki otomobil, Büğdüz köyü girişinde, Mustafa A. (45) yönetimindeki traktörle çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan Meryem Ç. (32), Miraç Ç. (5), Hiranur Ç. (1) ve Elif Ç. (5) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.
