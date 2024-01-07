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Burdur'da Otomobil ve Kamyonet Çarpışması: 4 Yaralı - Son Dakika
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Burdur'da Otomobil ve Kamyonet Çarpışması: 4 Yaralı

Burdur'da meydana gelen trafik kazasında, Ömer V. idaresindeki otomobil ile Cihan K. idaresindeki kamyonet çarpıştı. Kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Burdur\'da Otomobil ve Kamyonet Çarpışması: 4 Yaralı
07.01.2024 - 18:13,
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Burdur'da otomobille kamyonetin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ömer V. idaresindeki 25 GA 599 plakalı otomobil, Burdur- Antalya kara yolu Antalya kavşağında Cihan K. idaresindeki 15 ET 354 plakalı kamyonetle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücü Ömer V. ile yanındaki Burcu V, Dilek V. ile Zehra A. sağlık ekibince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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