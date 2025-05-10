Burdur\'da Özel Gereksinimli Çocuğa Darp İddiası

BURDUR'da rehabilitasyon merkezinde eğitim alan özel gereksinimli 5 yaşındaki çocuğa yönelik darp iddiasına ilişkin adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Burdur'daki bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde eğitim alan 5 yaşındaki O.B.'nin annesi S.B., sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çocuğunun darbedildiğini duyurdu. S.B.'nin paylaşımında, "Özel eğitim gören 5 yaşındaki oğlum boyun ve ense kısmı darbedilmiş bir şekilde evine kime ait olduğunu bilmediğim bir araçla getirildi. Okuldaki yetkililerin hiçbiri oğlumu tedavi amaçlı hastaneye götürmeyip hiçbir şey yokmuş gibi kapıya bıraktı. Okuldaki yetkililerle görüştüğümde aynı kurumda eğitim gören 18 yaşındaki biri tarafından darbedilmiş ve bunu gören olmadığını söylediler. Nasıl bir sorumsuzluk anlamıyorum. Benim oğlum kaç dakika dayak yedi? Ne oldu kimse bilmiyor. Böyle bir sorumsuzluk asla kabul edilemez. Benim oğlum bugün ölebilirdi. Ne yaşadığını kimse bilmiyor. Kamera kayıtlarını vermediler. Benim özel eğitim gören çocuğuma ve bana bu travmayı yaşatan tüm sorumlulardan hesap sorulmasını istiyorum. Bu konuda ihmali olan tüm sorumlulardan şikayetçiyim" dedi. S.B.'nin sosyal medya paylaşımının ardından Burdur Valiliği, olay ile ilgili adli ve idari işlem başlatıldığını duyurdu. Açıklamada, "Olayın, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde eğitim alan özel gereksinimli başka bir birey tarafından gerçekleştirildiği anlaşılmıştır. Tarafımızca da idari soruşturma başlatılmıştır" denildi.