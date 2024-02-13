BURDUR'da pancar yüklü kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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BURDUR'da pancar yüklü kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Dinar'dan Burdur Şeker Fabrikası'na yüklenen pancarları taşıyan kamyon, Milli Egemenlik Caddesi Hayvan Pazarı kavşağında Ahmet A.'nın kullandığı otomobille çarpıştı. Kazada Ahmet A. yaralandı ve Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

13.02.2024 14:34  Güncelleme: 14:35
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BURDUR'da pancar yüklü kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Dinar'dan Burdur Şeker Fabrikası'na yüklenen pancarları taşıyan Köksal D. yönetimindeki 03 FN 494 plakalı kamyon dün akşam üzeri Milli Egemenlik Caddesi Hayvan Pazarı kavşağında Ahmet A.'nın kullandığı 32 KB 479 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın şiddetiyle Ahmet A.'nın kullandığı otomobil ters dönerek savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Ahmet A. ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Otomobil çekici ile otoparka götürüldü. (DHA)

BURDUR\'da pancar yüklü kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: BURDUR'da pancar yüklü kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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