Burdur'da Polisin Takip Ettiği Sürücü Çeşitli Araçlara Çarparak Yakalandı - Son Dakika
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Burdur'da Polisin Takip Ettiği Sürücü Çeşitli Araçlara Çarparak Yakalandı

Burdur\'da Polisin Takip Ettiği Sürücü Çeşitli Araçlara Çarparak Yakalandı

Burdur'da polisin 'dur' ihtarına uymayan A.Y. (29), 10 kilometrelik bir kovalamacanın ardından 4 otomobile ve polis otosuna çarptı. A.Y. yakalanarak 63 bin lira idari para cezası uygulandı.

13.02.2025 10:59  Güncelleme: 11:02
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BURDUR'da polisin 'dur' ihtarına uymayan A.Y. (29), yaklaşık 10 kilometrelik takip sırasında aracıyla 4 otomobile ve polis otosuna çarptı. Otomobilini terk edip arazide yaya olarak kaçmaya çalışan A.Y., polis tarafından yakalandı. Çeşitli suçlardan arandığı belirlenen A.Y.'ye 63 bin lira idari para cezası uygulandı.

Cumhuriyet Meydanı'nda, dün saat 18.00 sıralarında 15 NR 403 plakalı otomobilin sürücüsü A.Y., polisin dur ihtarına uymadı. Polisin yaklaşık 10 kilometre takip ettiği A.Y., kaçarken ara sokaklarda park halindeki 4 otomobile ve polis ekip otosuna otomobiliyle çarptı. Burdur- Ankara yolu Organize Sanayi Bölgesi kavşağı yakınlarında kontrolden çıkan otomobil, refüje girdi. Otomobilden inerek kaçan A.Y., ekipler tarafından arazide yakalandı. Otomobilin ön kısmından duman yükselmesi üzerine çağırılan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Çeşitli suçlardan arama kaydı olduğu öğrenilen sürücü A.Y., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, aracı ise otoparka çekildi. Sürücüye çeşitli suç maddelerinden 63 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Politika, Otomobil, 3-sayfa, Güncel, Burdur, trafik, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burdur'da Polisin Takip Ettiği Sürücü Çeşitli Araçlara Çarparak Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Burdur'da Polisin Takip Ettiği Sürücü Çeşitli Araçlara Çarparak Yakalandı - Son Dakika
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