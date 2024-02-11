Prizde unutulan elektrikli battaniyeden çıkan yangın BURDUR'da hasara sebep oldu - Son Dakika
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Prizde unutulan elektrikli battaniyeden çıkan yangın BURDUR'da hasara sebep oldu

BURDUR'da Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan bir binanın bodrum katındaki dairede, prizde unutulan elektrikli battaniye yangına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, elektrik ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ancak hasar meydana geldi.

11.02.2024 17:07
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BURDUR'da prizde unutulan elektrikli battaniyeden çıkan yangın hasara sebep oldu.

Bahçelievler Mahallesi Fakir Baykurt Caddesi'nde bulunan iki katlı binanın Afgan sığınmacıların yaşadığı bodrum katındaki dairede, prizde unutulan elektrikli battaniye evde kimsenin bulunmadığı bir sırada yangın çıkardı. Evden duman yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, elektrik ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangın hasara sebep oldu. (DHA)

Prizde unutulan elektrikli battaniyeden çıkan yangın BURDUR\'da hasara sebep oldu
Kaynak: DHA

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