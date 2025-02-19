Burdur'da Sazlık Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Burdur'da Sazlık Yangını Kontrol Altına Alındı

Burdur\'da Sazlık Yangını Kontrol Altına Alındı

Gölhisar'da sazlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

19.02.2025 22:16
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Burdur'un Gölhisar ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Uylupınar köyü Gölhisar Gölü çevresindeki sazlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangına, Gölhisar, Tefenni, Söğüt, Altınyayla, Karamanlı, Yusufça belediyeleri, orman işletme şefliklerine ait 17 itfaiye-arazöz, 10 jandarma ekibi ve 100 personelle müdahale edildi.

Yaklaşık 50 hektarlık sazlık alanı etkileyen yangın kontrol altına alındı. Ayrıca göl kenarındaki Yamadı köyünde bir şüpheli gözaltına alındı.

Sazlık alanın jandarma ekiplerince bölgeye kurulan foto kapanlarla 7/24 izlendiği bildirildi.

Kaynak: AA

Gölhisar, Güvenlik, 3-sayfa, İtfaiye, Güncel, burdur, Yaşam, Son Dakika

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