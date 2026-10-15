Burdur'da takla atan aracın sürücüsü ağır yaralandı, iki otomobil çarpıştı - Son Dakika
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Burdur'da takla atan aracın sürücüsü ağır yaralandı, iki otomobil çarpıştı

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Burdur'da Mustafa Şeref Bulvarı'nda iki otomobil çarpıştı; takla atan aracın sürücüsü Necati Anıl K. (27) ağır yaralanarak Burdur Devlet Hastanesi'nde ameliyata alındı. Diğer sürücü Şeref C. ise ifadesi için polis merkezine götürüldü.

BURDUR'da çarpışan 2 otomobilden birinin iş yeri duvarına çarparak takla attığı kazada sürücülerden Necati Anıl K. (27) ağır yaralandı.

Mustafa Şeref Bulvarı'nda saat 07.00 sıralarında meydana gelen kazada, Necati Anıl K. yönetimindeki 15 ACC 588 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Şeref C. (29) yönetimindeki 15 BB 320 plakalı otomobille çarpıştı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Necati Anıl K.'nin kullandığı otomobil yakındaki iş yerinin duvarına çarparak takla attı. Kazada otomobilin motoru yerinden çıkarken, aküsünün ise yaklaşık 200 metre ileri fırladığı belirlendi. Kazada ağır yaralanan Necati Anıl K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek ameliyata alındı. Şeref C. ise ifadesi için polis merkezine götürüldü. Diğer yandan otomobilin çarptığı iş yerinde de hasar oluştu.

Kaynak: DHA
Burdur Devlet HastanesiTrafik Kazaları3. SayfaBurdurGüncelSon Dakika

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