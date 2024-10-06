Burdur\'da Tanker Kaza Yaptı

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BURDUR'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği süt tankeri refüje girdi, sürücü yaralandı.

Dün saat 22.00 sıralarında meydana gelen kazada Antalya yönünden Afyonkarahisar yönüne gitmekte olan Ali Ç. (61) yönetimindeki 15 SC 430 plakalı tanker, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje girdi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Ali Ç. ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Refüjdeki tanker vinç yardımıyla çıkarılarak otoparka götürüldü. Tankerin çıkarılması sırasında Burdur-Afyonkarahisar karayolu kısa sürelğine trafiğe kapandı.

Kaza çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde tankerin seyir halindeyken bir anda refüje girdiği görülüyor.