Burdur\'da ters yönde ilerleyen motosiklet yaya çarptı

BURDUR'da ters yönde ilerleyen motosikletin çarptığı yaya yaralandı.

Burdur merkez Kışla Caddesi üzerinde meydana gelen kazada ters yönde ilerleyen B.D. yönetimindeki 20 AET 762 plakalı motosiklet, yaya haldeki E.B.Ç.'ye çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan E.B.Ç. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Motosiklet sürücüsü B.D.'ye 'muayenesiz motosiklet kullanmak' ve 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçlarından para cezası uygulandı.