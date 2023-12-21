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Burdur'da ters yönde ilerleyen motosiklet yaya çarptı - Son Dakika
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Burdur'da ters yönde ilerleyen motosiklet yaya çarptı

Burdur merkez Kışla Caddesi'nde meydana gelen kazada, ters yönde ilerleyen bir motosiklet, yaya bir kişiye çarptı. Yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken, motosiklet sürücüsüne para cezası kesildi.

21.12.2023 - 10:22,
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BURDUR'da ters yönde ilerleyen motosikletin çarptığı yaya yaralandı.

Burdur merkez Kışla Caddesi üzerinde meydana gelen kazada ters yönde ilerleyen B.D. yönetimindeki 20 AET 762 plakalı motosiklet, yaya haldeki E.B.Ç.'ye çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan E.B.Ç. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Motosiklet sürücüsü B.D.'ye 'muayenesiz motosiklet kullanmak' ve 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçlarından para cezası uygulandı.

Burdur\'da ters yönde ilerleyen motosiklet yaya çarptı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Burdur'da ters yönde ilerleyen motosiklet yaya çarptı - Son Dakika
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